Видео: работник штрафстоянки разбил лобовик эвакуированной машине с водителем внутри

Блогеры с канала «Новосибирский» рассказали очередную историю об эвакуации автомобиля на скандальную штрафстоянку ГАПП-9
Блогеры с канала «Новосибирский» рассказали очередную историю об эвакуации автомобиля на скандальную штрафстоянку ГАПП-9

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов опубликовали на YouTube-канале «Новосибирский» видео об эвакуации автомобиля с водителем — на штрафстоянке этой машине разбили лобовое стекло.


«Алексей попросил нас, чтобы мы рассказали про то, что с ним случилось. Эвакуировали его из-под знака "Стоянка для инвалидов" [на улице Добролюбова, 16]. Он заехал с другой стороны, где знака не было. Его и забрали. <…> А дальше повезли его на эвакуаторе прямо в автомобиле», — рассказал Денис Новичков.


На выложенном ролике водитель Ford Focus Алексей рассказывает историю и демонстрирует свою видеозапись, как его машину эвакуировали без протокола, при этом сам новосибирец оставался в салоне автомобиля. Позже на штрафстоянке ГАПП-9 на Октябрьской магистрали, где в январе этого года эвакуаторщик напал на новосибирца, Алексею не захотели возвращать машину, но разбили лобовое стекло.


«По поводу того, что мне разбили лобовое стекло, полицейские написали, что это решается в гражданском порядке. <…> Я буду писать жалобу в прокуратуру, буду требовать, чтобы возбудили уголовное дело, а если ничего не получится, подам в суд на ГАПП-9 по поводу возмещения [стоимости] стекла», — сообщил водитель Алексей.


В конце видео блогеры проанонсировали готовящийся ролик о том, как они сами оказались в заложниках скандальной штрафстоянки.


В середине апреля новосибирские блогеры выложили у себя на канале часовой триллер о знаменитой парковке со шлагбаумом возле филиала ТГУ на Советской.



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