Мать погибших в колыванской яме детей получила миллион и закрыла ипотеку

Яма, в которой погибли братья, во время трагедии ограждения не было
Яма, в которой погибли братья, во время трагедии ограждения не было

Сегодня, 26 апреля, матери погибших в Колывани братьев Людмиле Кузьминой пришли деньги на оплату ипотеки от правительства Новосибирской области. Женщина смогла погасить ипотечный кредит, который брала на покупку дома, где жила вместе с детьми. 


«Сестре пришли на книжку деньги, мы закрыли ипотеку, — рассказала корреспонденту НГС тётя погибших мальчиков Оксана Кузьмина. — Это от администрации Новосибирской области. Губернатор так распорядился, подписал документы и сделал нам отчисление». 


Тётя погибших детей подчеркнула, что Кузьминым пришло около 1 миллиона рублей — этой суммы как раз не хватало семье для того, чтобы закрыть ипотеку. 


Братья Коля и Костя Кузьмины погибли в начале февраля в Колывани — мальчики упали в яму и не смогли выбраться. По подозрению в преступлении вместе с 44-летним директором МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани следователи задержали и 39-летнего мастера этого предприятия. Гибель детей вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга, 5 февраля, о своей отставке объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев. А 16 февраля в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин

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