Больше сотни пассажиров сняли с электрички: контролёр нашёл коробку с котятами

В электричке находилось 166 пассажиров
В электричке находилось 166 пассажиров

Днём 26 апреля на станции Новосибирск-Южный эвакуировали пассажиров электрички — в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном объекте.


«Это было около 13:55. В первом вагоне под скамейкой электропоезда Новосибирск — Сокур обнаружили бесхозную коробку. В целях безопасности всех эвакуировали и посадили на другую электричку. А в бесхозной коробке оказалось пять котят», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УТ МВД на транспорте по СФО.


По информации полиции, на месте работала следственно-оперативная группа с собакой.


«Животные будут переданы в Новосибирский центр по проблемам домашних животных», — пояснили в УТ МВД на транспорте по СФО.


В пресс-службе ЗСЖД пояснили, что в электропоезде находилось 166 человек, а бесхозную коробку заметил контролёр.


«Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный направлен резервный состав, который прибыл на станцию Новосибирск-Южный в 10:37 (мск). Электропоезд продолжил следование с задержкой 46 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.


Вечером 2 апреля станцию метро «Речной вокзал» оцепили из-за неопознанной сумки: одна из посетительниц забыла на станции пакет с вещами.

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