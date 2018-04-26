Посетителей Ленинского ЗАГСа эвакуировали из-за дыма
Утром 26 апреля в Новосибирске 10 человек эвакуировали из-за задымления в подвале Ленинского ЗАГСа.
«Вызов был по адресу Троллейная, 15/1. На улице горел мусор, но вентиляцией затянуло дым в подвальное помещение. Пожар не учетный, горение мусора ликвидировано на площади 0,5 квадратных метра. Пожарные туда прибыли в 11:48», — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МЧС.
Сотрудники ЗАГСа предполагают, что кто-то с улицы бросил горящую бумажку или окурок, из-за чего по вентиляции пошло задымление в подвал.
«Пожарные хорошо сработали, приехали через 2–3 минуты», — добавили в Ленинском ЗАГСе.
Сегодня утром НГС рассказывал о другом пожаре — на площади Маркса загорелась стоматологическая клиника.
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Иван Жежер
Фото очевидца