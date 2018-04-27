Сыр и водка на столе: в Новосибирске появятся рюмочная Григория Лепса и ресторан Аркадия Новикова

Заведения сразу двух известных столичных сетей должны появиться в Новосибирске уже этой осенью — ресторан «Сыроварня» группы известного российского ресторатора Аркадия Новикова и рюмочная «Рюмка водки» Григория Лепса.





Фокачча с бурратой и базиликом в «Сыроварне» (700 рублей)





О том, что в Новосибирске должен открыться ресторан «Сыроварня», корреспонденту НГС рассказали сразу несколько не связанных между собой участников местного ресторанного рынка. По их словам, заведение расположится в торговой пристройке к жилому дому на улице Ленина, 25. Ранее здесь работали магазин косметики, турагентство и супермаркет. После того как все арендаторы съехали, в помещениях проведён ремонт, вставлены одинаковые панорамные окна-витрины. Кроме «Сыроварни», утверждают источники НГС, здесь должна появиться рюмочная Григория Лепса «Рюмка водки».







Новые ресторан и бар должны появиться в отремонтированных помещениях на улице Ленина





В PR-отделе компании Аркадия Новикова на запрос НГС не ответили. Как выяснил корреспондент НГС, новосибирские «Сыроварню» и «Рюмку водки» открывают местные партнёры компании московского ресторатора — «Бочкари групп», которым принадлежит два ресторана «Бочкарёв» в Новосибирске и один в Барнауле. По данным «СПАРК», учредители компаний, которые управляют этими заведениями, являются также соучредителями предприятий с адресом на улице Ленина, 25 — ООО «Кондитерская 25» и ООО «Лепс бар».







В «Бочкари групп» комментировать свои планы в отношении «Сыроварни» и «Рюмки водки» отказались, однако пообещали сделать это «недели через две».







Интерьер ресторана «Сыроварня»





«Сыроварня» — это ресторан группы Аркадия Новикова с собственным производством сыров и акцентом на итальянскую кухню. Два заведения под этим названием работают в Москве и ещё один — в Санкт Петербурге. В питерском ресторане, например, порция сыра буррата стоит 390 рублей, цены на горячее начинаются от 550 рублей, цены на пиццу — от 400 рублей.







Окна рюмочной «Рюмка водки» в Москве на Петровском бульваре





«Рюмка водки» — проект известного певца Григория Лепса, формат которого сами создатели определяют как «классическая рюмочная». В единственном пока заведении, расположенном на улице Петровка в Москве, из еды можно заказать только салаты, бутерброды и лёгкие закуски (от 100 рублей), а выбор алкогольных напитков ограничивается «водкой отечественной» (30 видов) и фирменными настойками.



