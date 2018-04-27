Сыр и водка на столе: в Новосибирске появятся рюмочная Григория Лепса и ресторан Аркадия Новикова
Заведения сразу двух известных столичных сетей должны появиться в Новосибирске уже этой осенью — ресторан «Сыроварня» группы известного российского ресторатора Аркадия Новикова и рюмочная «Рюмка водки» Григория Лепса.
О том, что в Новосибирске должен открыться ресторан «Сыроварня», корреспонденту НГС рассказали сразу несколько не связанных между собой участников местного ресторанного рынка. По их словам, заведение расположится в торговой пристройке к жилому дому на улице Ленина, 25. Ранее здесь работали магазин косметики, турагентство и супермаркет. После того как все арендаторы съехали, в помещениях проведён ремонт, вставлены одинаковые панорамные окна-витрины. Кроме «Сыроварни», утверждают источники НГС, здесь должна появиться рюмочная Григория Лепса «Рюмка водки».
В PR-отделе компании Аркадия Новикова на запрос НГС не ответили. Как выяснил корреспондент НГС, новосибирские «Сыроварню» и «Рюмку водки» открывают местные партнёры компании московского ресторатора — «Бочкари групп», которым принадлежит два ресторана «Бочкарёв» в Новосибирске и один в Барнауле. По данным «СПАРК», учредители компаний, которые управляют этими заведениями, являются также соучредителями предприятий с адресом на улице Ленина, 25 — ООО «Кондитерская 25» и ООО «Лепс бар».
В «Бочкари групп» комментировать свои планы в отношении «Сыроварни» и «Рюмки водки» отказались, однако пообещали сделать это «недели через две».
«Сыроварня» — это ресторан группы Аркадия Новикова с собственным производством сыров и акцентом на итальянскую кухню. Два заведения под этим названием работают в Москве и ещё один — в Санкт Петербурге. В питерском ресторане, например, порция сыра буррата стоит 390 рублей, цены на горячее начинаются от 550 рублей, цены на пиццу — от 400 рублей.
«Рюмка водки» — проект известного певца Григория Лепса, формат которого сами создатели определяют как «классическая рюмочная». В единственном пока заведении, расположенном на улице Петровка в Москве, из еды можно заказать только салаты, бутерброды и лёгкие закуски (от 100 рублей), а выбор алкогольных напитков ограничивается «водкой отечественной» (30 видов) и фирменными настойками.
Ресторанов, которые бы имели похожую на «Сыроварню» концепцию, в Новосибирске сейчас нет. Собственный сыр в своё время делал один из совладельцев небольшого бара Pardon my French. Сейчас частная сыроварня работает, например, в составе группы компаний «Новые торговые системы» — этот сыр продаётся в магазинах «Бахетле» и «Добрянка». Что касается «Рюмки водки», то конкурентами этого заведения в Новосибирске можно считать, например, бары «Открой рот» и «Буфет
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Стас Соколов
Фото novikovgroup.ru (1, 3), автора (2,4)