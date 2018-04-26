В Новосибирске закрылась управляющая компания — документы с данными жильцов выкинули в мусорный бак
Днём 26 апреля читатель прислал в редакцию НГС фото коробок с документами неработающей УК ООО «Заельцовская» — несколько коробок с платёжками лежали у мусорного бака около дома
Фотографии выкинутых документов читатель прислал в редакцию НГС.
«Фотографии сделал сегодня. Коробки две-три с документами. Думаю, они до сих пор там стоят. Я там оказался случайно, по работе приехал. Пошёл выкинуть бутылку, смотрю, там в открытую лежат документы с фамилиями и адресами. Я думаю, что это архив за какие-то года», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографий Александр.
Корреспондент НГС попытался позвонить в УК ООО «Заельцовская» и выяснил, что сейчас такой управляющей компании не существует, а вместо неё работает УК «Октябрьская».
В «Октябрьской» пояснили, что «Заельцовская» не существует уже больше двух лет. «Понятия не имеем, кто мог выкинуть документы», — сообщили в приёмной действующей управляющей компании.
Корреспондент НГС отправил запрос в управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу, чтобы узнать, могла ли закрытая УК выбрасывать документы с персональными данными новосибирцев.
В марте прошлого года очевидец нашёл на свалке в Новосибирской области выброшенные коробки с документами, это обернулось служебной проверкой для сотрудника службы судебных приставов.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читателем НГС