В Новосибирске закрылась управляющая компания — документы с данными жильцов выкинули в мусорный бак

Кто вынес коробки с документами к мусорному баку, неизвестно
Кто вынес коробки с документами к мусорному баку, неизвестно

Днём 26 апреля читатель прислал в редакцию НГС фото коробок с документами неработающей УК ООО «Заельцовская» — несколько коробок с платёжками лежали у мусорного бака около дома № 62 на улице Тимирязева.


Фотографии выкинутых документов читатель прислал в редакцию НГС.


«Фотографии сделал сегодня. Коробки две-три с документами. Думаю, они до сих пор там стоят. Я там оказался случайно, по работе приехал. Пошёл выкинуть бутылку, смотрю, там в открытую лежат документы с фамилиями и адресами. Я думаю, что это архив за какие-то года», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографий Александр.


Корреспондент НГС попытался позвонить в УК ООО «Заельцовская» и выяснил, что сейчас такой управляющей компании не существует, а вместо неё работает УК «Октябрьская».


В «Октябрьской» пояснили, что «Заельцовская» не существует уже больше двух лет. «Понятия не имеем, кто мог выкинуть документы», — сообщили в приёмной действующей управляющей компании.


УК ООО «Заельцовская», указанная в платёжках, уже больше двух лет не функционирует
УК ООО «Заельцовская», указанная в платёжках, уже больше двух лет не функционирует


Корреспондент НГС отправил запрос в управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу, чтобы узнать, могла ли закрытая УК выбрасывать документы с персональными данными новосибирцев.


В марте прошлого года очевидец нашёл на свалке в Новосибирской области выброшенные коробки с документами, это обернулось служебной проверкой для сотрудника службы судебных приставов.

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