Троллейбус с пассажирами протаранил внедорожник на улице Кирова
Днём 26 апреля на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Subaru Forester и троллейбус
ДТП случилось около 12:00 недалеко от остановки «Никитина».
«Водитель автомобиля Subaru при перестроении совершил ДТП с троллейбусом. Пассажиров после столкновения высадили. Авария случилась прямо на перекрёстке», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»