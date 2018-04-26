Троллейбус с пассажирами протаранил внедорожник на улице Кирова

В столкновении никто не пострадал
В столкновении никто не пострадал

Днём 26 апреля на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Subaru Forester и троллейбус № 5.


ДТП случилось около 12:00 недалеко от остановки «Никитина».


«Водитель автомобиля Subaru при перестроении совершил ДТП с троллейбусом. Пассажиров после столкновения высадили. Авария случилась прямо на перекрёстке», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.


В марте на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей водитель автобуса не смог попасть в салон.

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