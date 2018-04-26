Сидел на месте целую неделю: новосибирцы нашли у Димитровского моста верного пса без хозяина

Собака неделю провела у Димитровского моста

Новосибирцы спасли одинокую собаку, которая неделю провела возле Димитровского моста, — животное не пряталось в укрытие даже от дождя.





В прошлую субботу, 21 апреля, жительница города Анна Нагибина увидела в группе «ЗООПОМОЩЬ от "Потеряшка-НСК"» информацию о том, что возле Димитровского моста третий день лежит собака. Анна уговорила мужа и сына поехать с ней на место.





«Там была информация, что собака сбита — лежит уже третий день. Я поехала, хотела увезти её в клинику, думала, он просто не может ходить, поэтому там находится долгое время. Когда я приехала, увидела, что собака ходит. Она стала лаять, стала от меня убегать в сторону дороги», — описала ситуацию Анна.





Анна не смогла забрать собаку — животное не далось. Вечером в соцсетях появились сообщение, что собаку по-прежнему видят, она никуда не уходит. Тогда Нагибина предположила, что животное ждёт кого-то на этом месте.







«Она лежит, не ищёт укрытия — когда дождь, собаки обычно всё равно куда-то прячутся, она так и лежала. Все "ВКонтакте" присылали фотографии, как она там мокнет лежит — тяжело было на это смотреть», — рассказала Анна.







Женщина несколько дней ездила к Димитровскому мосту, чтобы кормить собаку. После этого она позвала на помощь двух волонтёров — Викторию Сайфудинову и Алексея Сироткина. Они взяли с собой клетку.







«Я приехала четвёртый или пятый раз. Я одевалась так же: у нас с ней была схема, что оставляю ей еду, сажусь в машину и уезжаю. Она спускается, кушает и уходит обратно наверх. Здесь также поставили клетку. Мы туда положили еду, она зашла и мы её поймали», — описала произошедшее Анна Нагибина.







Когда дверь клетки захлопнулась, собака ещё продолжала есть. Потом она залаяла, но вскоре успокоилась. Её отвезли в ветклинику: там врачи нашли у неё только клеща. Собаке поставили укол, теперь она на передержке: живёт на одном из предприятий в будке на цепи. Анна Нагибина отмечает, что на цепи собака некомфортно себя чувствует.







«Она очень хорошо ходит на поводке, скорее всего, она была не в частном доме, не на цепи, а жила дома в квартире с хозяином. Она очень ориентирована на человека», — объяснила Анна Нагибина. Волонтёры надеются, что хозяева собаки узнают её и откликнутся.













Волонтёры предполагают, что собака ждала кого-то возле моста





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