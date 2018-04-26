Двоих друзей отправили в колонию за нападение с ножом на таксистку

Пассажиры попросили таксистку отвезти их в безлюдное место, чтобы там на неё напасть
Пассажиры попросили таксистку отвезти их в безлюдное место, чтобы там на неё напасть

Сегодня, 26 апреля, в Новосибирске завершился суд по делу о нападении на таксистку в Калининском районе: несовершеннолетний пассажир несколько раз ударил её ножом, чтобы забрать телефон и деньги.


Суд приговорил 17-летнего подростка и его 19-летнего друга к внушительным срокам, рассказала корреспонденту НГС гособвинитель, помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.


Преступление произошло вечером 5 июня 2017 года. Как ранее сообщали в прокуратуре Калининского района, двое молодых людей вызвали такси к торговому центру «Континент» на Гусинобродском шоссе. За клиентами приехала 39-летняя женщина. По версии обвинения, во время поездки пассажиры в SMS-переписке договорились напасть на водителя. 


Как уточнила Елена Новикова, пассажиры попросили таксистку остановиться в безлюдном месте — рядом с парком «Сосновый бор». Водителю они пояснили, что им нужно встретиться со знакомым. Когда машина остановилась, несовершеннолетний подросток напал на водителя с украденным из магазина ножом. 


По словам гособвинителя, подсудимый пытался перерезать женщине горло, а потом девять раз ударил её ножом в шею, руки и грудь. При этом он закрывал её рот рукой. Когда водитель выскочила из машины, несовершеннолетний подросток вышел за ней и ещё не меньше двух раз ударил её ножом в спину. Также он потребовал от женщины деньги. Пострадавшая бросила на землю 700 рублей, и подсудимые их подобрали. Кроме того, старший из налётчиков забрал из салона машины мобильный телефон, сообщила Елена Новикова.


После этого пассажиры убежали, а раненой женщине удалось сесть за руль и доехать до ближайшей автозаправки. 


Как уточнила гособвинитель, пострадавшая приехала на АЗС и открыла дверцу машины. Что происходило позже, она помнит смутно. Как следует из материалов дела, женщину увидел клиент заправки, он пересадил пострадавшую в свою машину и отвёз её в больницу № 25. В итоге таксистка осталась жива.


Сегодня Калининский районный суд Новосибирска вынес подсудимым обвинительный приговор. Несовершеннолетний участник нападения получил 9 лет воспитательной колонии за разбой и покушение на убийство, а его старший товарищ — 9,5 года колонии строгого режима за разбой. 


Как сообщила Елена Новикова, свою вину подсудимые не признали. По словам молодых людей, преступлений, в которых их обвиняют, они заранее не планировали.


«Совершеннолетний <...> пояснял, что у него вообще никакого умысла не было: он увидел телефон и решил похитить, что ни о чём они не договаривались [с младшим товарищем], никак не переписывались, не согласовывали [свои действия] и действовал он не "группой лиц", а самостоятельно. <…> Когда уже несовершеннолетний <…> по своей инициативе наносил удары потерпевшей, он в этот момент взял телефон», — привела показания подсудимого гособвинитель.


Не согласился с предъявленным обвинением и пассажир помладше. «Несовершеннолетний <…> подсудимый пояснял, что да, действительно он хотел похитить деньги, и нож поднёс не конкретно к шее потерпевшей, а просто выставил, чтобы испугать. То, что он оказался у шеи, это было совершенно случайно. Говорит, что потерпевшая его схватила за руку, он испугался, пытался руку освободить и в итоге мог причинить ей телесные повреждения. А что касается повреждений на спине, <...> он говорит, что когда потерпевшая пыталась выбраться из машины, то могла сама случайно наткнуться на этот нож», — рассказала Елена Новикова.


По её словам, также подсудимые высказывали разные версии по поводу того, зачем они всё же попросили водителя остановиться в безлюдном месте. Сначала они утверждали, что там их действительно должен был ждать знакомый. При этом подсудимые не смогли внятно пояснить, почему их друга там на самом деле не оказалось. 


«Потом у них была позиция, что они хотели доехать до этого места и убежать, поскольку у них денег не было рассчитаться», — добавила помощник прокурора Калининского района.


Приговор в законную силу ещё не вступил.

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