Новосибирский зоопарк продлил работу на выходных до позднего вечера

Маленькая пума София, родившаяся в зоопарке в ноябре 2017 года
Маленькая пума София, родившаяся в зоопарке в ноябре 2017 года

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило меняет режим работы: в течение мая по субботам и воскресеньям смотреть на зверей можно будет на два часа дольше, чем в обычные дни.


«С 29 апреля по 2 мая, а также каждые субботу и воскресенье месяца зоопарк будет работать до 22:00. Кассы закрываются в 20:30. В остальные дни наш зоопарк будет работать в обычном режиме: с 9:00 до 20:00. Кассы — до 19:00», — сообщили в зоопарке, уточнив, что вопрос о дальнейшем режиме работы ещё решается.


Впервые эксперимент с продлением работы до 22:00 Новосибирский зоопарк поставил летом прошлого года. Тогда новосибирцы могли гулять по зоопарку до позднего вечера и наблюдать за повадками ночных животных и кошачьих, которые как раз к этому времени только начинали вести себя активно.


На сайте зоопарка сообщается, что сейчас он работает каждый день с 9:00 до 21:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия. С приходом тёплой погоды животных начали переводить в уличные вольеры.

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