На Красном проспекте развернули БМП. Власти не знают, кто это сделал

Сейчас БМП смотрит в сторону аэропорта, прежде она была развёрнута на 180 градусов
Сейчас БМП смотрит в сторону аэропорта, прежде она была развёрнута на 180 градусов

В ночь на 26 апреля на Красном проспекте Новосибирска неизвестные развернули БМП, которая установлена на аллее Красного проспекта недалеко от перекрёстка с улицей Северной. 


«Сегодня позвонили афганцы, которые устанавливали этот монумент, и рассказали, что такая ситуация: его развернули», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


На место, по словам Анны Терешковой, выезжал руководитель «Горзеленхоза», чтобы убедиться в случившемся. 


«Он был припаян, но его развернули сейчас в другую сторону. В принципе, как мы с художественным советом и рекомендовали афганцам поставить. Сейчас выясняем, кто это сделал», — заключила начальник департамента.


Прежде БМП смотрела в сторону центра 
Прежде БМП смотрела в сторону центра 


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