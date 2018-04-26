На площади Маркса загорелся дом: из окна вырывается пламя
Утром 26 апреля загорелось помещение на первом этаже дома
Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец пожара Виктор Рудницкий, работающий в здании напротив.
По его словам, горит стоматологическая клиника «Блеск»: из окна видны пламя и дым. На месте работают несколько пожарных машин.
Дозвониться до самой стоматологической клиники корреспонденту НГС не удалось — телефон учреждения оказался занят.
9:00
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в 8:03 пожарные приехали на улицу Покрышкина — там горело помещение на первом этаже жилого дома. Спустя пятнадцать минут пожар удалось потушить. К этому времени огонь успел повредить оборудование на площади 6 квадратных метров.
В начале недели дымом пожара затянуло улицу Дуси Ковальчук: на стройплощадке ЖК «Покровский» загорелся температурный шов между блок-секциями.
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Ольга Хмелевская
Фото Виктора Рудницкого (1), читателя НГС (2)