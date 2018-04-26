На площади Маркса загорелся дом: из окна вырывается пламя

К зданию приехали экипажи пожарных и машина реанимации
К зданию приехали экипажи пожарных и машина реанимации

Утром 26 апреля загорелось помещение на первом этаже дома № 1 на улице Покрышкина в Кировском районе Новосибирска.


Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец пожара Виктор Рудницкий, работающий в здании напротив.


По его словам, горит стоматологическая клиника «Блеск»: из окна видны пламя и дым. На месте работают несколько пожарных машин.


Дозвониться до самой стоматологической клиники корреспонденту НГС не удалось — телефон учреждения оказался занят.


9:00

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в 8:03 пожарные приехали на улицу Покрышкина — там горело помещение на первом этаже жилого дома. Спустя пятнадцать минут пожар удалось потушить. К этому времени огонь успел повредить оборудование на площади 6 квадратных метров.


Из окна клиники вырывается пламя
Из окна клиники вырывается пламя


В начале недели дымом пожара затянуло улицу Дуси Ковальчук: на стройплощадке ЖК «Покровский» загорелся температурный шов между блок-секциями.

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