Дорогу в Академгородке перекроют на четыре часа в пятницу

Проспект Академика Коптюга перекроют из-за проведения эстафеты
Проспект Академика Коптюга перекроют из-за проведения эстафеты

Днём 27 апреля власти Новосибирска временно закроют проезд по улице Академгородка ради легкоатлетической эстафеты.


Эстафета, посвящённая Дню Победы, пройдёт завтра в Академгородке во второй половине дня. В соревнованиях примут участие команды спортивных школ, учебных заведений, научных институтов СО РАН, учреждений молодёжной политики, ТОС, предприятий и фитнес-клубов Советского района.


«С 15:00 до 19:00 будет введено временное прекращение движения транспортных средств по проспекту Академика Коптюга на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до дома № 9 на проспекте Академика Коптюга», — предупредили в пресс-центре мэрии.


Дорога будет закрыта с 15:00 до 19:00
Дорога будет закрыта с 15:00 до 19:00


Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам.


«Для обеспечения общественного порядка и безопасности необходимо убрать личные автомобили с главной магистрали эстафеты. Все выезды автотранспорта от институтов будут перекрыты до окончания соревнований», — добавили в мэрии.

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