Зима вернулась: Новосибирск засыпало апрельским снегом

Трава в Первомайском сквере скрылась под слоем снега
Трава в Первомайском сквере скрылась под слоем снега

Утром 26 апреля Новосибирск засыпало снегом: крупные хлопья накрыли уже зеленеющую траву.


Снегопад в городе начался ещё в половине седьмого утра и не прекращается до сих пор.


Ранее синоптики сообщали, что 26 апреля в Новосибирске возможны осадки, но уже на следующий день они должны прекратиться. Температура сегодня днём прогнозируется на уровне +10...+12 градусов.


В конце апреля в Новосибирск вернулась зима
В конце апреля в Новосибирск вернулась зима


Белый покров скоро растает: днём синоптики прогнозируют до +12 градусов
Белый покров скоро растает: днём синоптики прогнозируют до +12 градусов


А какие отличные фото получаются после утреннего снегопада!
А какие отличные фото получаются после утреннего снегопада!


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