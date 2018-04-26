Зима вернулась: Новосибирск засыпало апрельским снегом
Утром 26 апреля Новосибирск засыпало снегом: крупные хлопья накрыли уже зеленеющую траву.
Снегопад в городе начался ещё в половине седьмого утра и не прекращается до сих пор.
Ранее синоптики сообщали, что 26 апреля в Новосибирске возможны осадки, но уже на следующий день они должны прекратиться. Температура сегодня днём прогнозируется на уровне +10...+12 градусов.
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Ольга Хмелевская
Фото автора (1, 3), Алексея Кошлякова (2), читателя НГС (4)