Зима вернулась: Новосибирск засыпало апрельским снегом

Трава в Первомайском сквере скрылась под слоем снега

Утром 26 апреля Новосибирск засыпало снегом: крупные хлопья накрыли уже зеленеющую траву.







Снегопад в городе начался ещё в половине седьмого утра и не прекращается до сих пор.





Ранее синоптики сообщали, что 26 апреля в Новосибирске возможны осадки, но уже на следующий день они должны прекратиться. Температура сегодня днём прогнозируется на уровне +10...+12 градусов.







В конце апреля в Новосибирск вернулась зима





Белый покров скоро растает: днём синоптики прогнозируют до +12 градусов





А какие отличные фото получаются после утреннего снегопада!



