Сибирячка ушла из дома и не вернулась

Особые приметы: татуировка в виде узора на внутренней стороне предплечья и в виде розы на правой щиколотке.





В полицию и поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Новосибирск» поступило сообщение о том, что вчера, 25 апреля,19-летняя Анфиса Викторова ушла из дома в Октябрьском районе Новосибирска (микрорайон МЖК «Восточный») и до сих пор не вернулась.





Приметы девушки: рост 172 см, худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч, цвет глаз серо-зеленый. Была одета в черную кожаную куртку, белую толстовку Gucci, черную кожаную юбку, черные капроновые колготки и черные ботинки.







Особые приметы: татуировка в виде узора на внутренней стороне предплечья и в виде розы на правой щиколотке.







Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, волонтеры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-903-904-65-85, 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или по телефону 112.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что в Новосибирске волонтеры объявили в розыск сразу трёх подростков.

