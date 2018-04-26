Российские ученые пожаловались Дмитрию Медведеву на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram
Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. В обращении к главе российского правительства ученые выразили возмущение массовыми перебоями в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, серверов электронной почты и поисковых систем из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.
В обращении ученых говорится, что из-за непрофессиональных действий этого ведомства был заблокирован доступ к различным специализированным ресурсам, постоянно используемым в исследовательской работе. Кроме того, из-за нарушения доступа к учебным сайтам был частично парализован учебный процесс в различных вузах страны.
«Был частично парализован учебный процесс в СколТехе, МГУ, ВШЭ и ряде других вузов». В письме также указано, что «научные и образовательные сервисы, доступ к которым был нарушен Роскомнадзором, соблюдали законодательство РФ и не были запрещены судом».
Совет ОНР назвал недопустимой "практику ковровых блокировок любой ценой, без учета вполне предсказуемых негативных последствий".
Ранее НГС.НОВОСТИ писали, что в список блокируемых попали ресурсы таких компаний, как Amazon, Google и Microsoft.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова