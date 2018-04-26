Сибиряк нашел череп на своем приусадебном участке
Житель поселка Приобский обнаружил на своем приусадебном участке человеческий череп с вырезанными фрагментами.
«Мы с женой начали в ограде наводить порядок, готовиться к ремонту, и, когда весь мусор начали собирать, я в бумажном пакете подарочном обнаружил череп за туалетом», — рассказал Андрей корреспонденту НГС.
Он позвонил участковому, который в свою очередь вызвал экспертов. Теперь криминалисты выясняют, как череп мог попасть на этот приусадебный участок. Находка опечатана, полиция опросила соседей Андрея.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что никакой дополнительной информацией по данному происшествию не располагают.
Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали об опасной находке — сибирячка нашла на берегу Оби около 2000 промышленных ртутных термометров.
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Валерий Иванов
Фото со страницы очевидца на vk.com