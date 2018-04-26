Сибиряк нашел череп на своем приусадебном участке

Очевидец обнаружил череп за туалетом на приусадебном участке
Очевидец обнаружил череп за туалетом на приусадебном участке

Житель поселка Приобский обнаружил на своем приусадебном участке человеческий череп с вырезанными фрагментами.


«Мы с женой начали в ограде наводить порядок, готовиться к ремонту, и, когда весь мусор начали собирать, я в бумажном пакете подарочном обнаружил череп за туалетом», — рассказал Андрей корреспонденту НГС.


Он позвонил участковому, который в свою очередь вызвал экспертов. Теперь криминалисты выясняют, как череп мог попасть на этот приусадебный участок. Находка опечатана, полиция опросила соседей Андрея.


В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что никакой дополнительной информацией по данному происшествию не располагают.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали об опасной находке — сибирячка нашла на берегу Оби около 2000 промышленных ртутных термометров.

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