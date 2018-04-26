Сибиряк нашел череп на своем приусадебном участке

Очевидец обнаружил череп за туалетом на приусадебном участке

Житель поселка Приобский обнаружил на своем приусадебном участке человеческий череп с вырезанными фрагментами.







«Мы с женой начали в ограде наводить порядок, готовиться к ремонту, и, когда весь мусор начали собирать, я в бумажном пакете подарочном обнаружил череп за туалетом», — рассказал Андрей корреспонденту НГС.





Он позвонил участковому, который в свою очередь вызвал экспертов. Теперь криминалисты выясняют, как череп мог попасть на этот приусадебный участок. Находка опечатана, полиция опросила соседей Андрея.







В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что никакой дополнительной информацией по данному происшествию не располагают.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали об опасной находке — сибирячка нашла на берегу Оби около 2000 промышленных ртутных термометров.

