«АвтоВАЗ» повышает цены из-за скачка доллара

LADA Vesta
LADA Vesta

«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимает розничные цены на все автомобили, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных дилерских сетей. Рост цен составит 1–2%, для разных моделей по разному.


«Повышение цен связано с недавними курсовыми колебаниями», — объяснил «Ведомостям» причины такого решения представитель «АвтоВАЗа». Известно, что локализация производства автомобилей LADA — 85%, автозавод закупает часть автокомпонентов за рубежом. 


Рост цены в 2% — это прибавка порядка 10 000 рублей для такого, например, автомобиля, как LADA Vesta, который стоит от 569 900 рублей. Напомним, в январе «АвтоВАЗ» уже поднимал стоимость своей продукции в среднем на 2–3%. 


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