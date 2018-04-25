Хоккей: Александр Макаров остается в «Сибири» еще на один сезон
«Сибирь» заключила новый контракт с защитником Александром Макаровым. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Контракт рассчитан на один сезон.
Александр Макаров перешёл в «Сибирь» из «Югры» в ходе прошедшего сезона. Он успел провести за новосибирскую команду 17 игр и отметиться двумя результативными передачами. Всего 28-летний хоккеист провел в КХЛ 172 матча.
Ранее НГС.НОВОСТИ писали о другом защитнике ХК «Сибирь» — Николае Демидове, попавшем в состав национальной команды России.
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Валерий Иванов
Фото hcsibir.ru