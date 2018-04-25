Фоторепортаж: новосибирцы расселись на первых открывшихся летних верандах кафе

Шезлонги на площадке у кафе «Чашка кофе» на улице Ленина
Шезлонги на площадке у кафе «Чашка кофе» на улице Ленина


На открытых верандах новосибирских кафе появились первые посетители. А рестораторы спешно начали монтировать летники там, где их ещё нет.


Пока, впрочем, выбор летников невелик — сесть можно в основном только на всепогодных скамейках, которые в изобилии имеются у демократичных заведений в центре.


Уже работающий летний павильон у бара «Жан Хуан Лу»
Уже работающий летний павильон у бара «Жан Хуан Лу»


Формально первая летняя веранда начала работать у бара «Жан Хуан Лу», однако в реальности это скорее закрытый павильон во дворе. А вот в расположенном напротив кафе «Чашка кофе» первые посетители уже тестируют установленные здесь шезлонги. Когда станет еще теплее, стеклянные двери во всю стену могут быть открыты и летней верандой как бы станет часть кафе внутри.


Летняя веранда паба «Уголок Святого Патрика»
Летняя веранда паба «Уголок Святого Патрика»


Еще один (уже настоящий) летник готов принять посетителей у бара «Уголок Святого Патрика». Правда, идти в тень, когда светит солнце, днем 25 апреля желающих было немного.


Летняя веранда «Буфета № 1»
Летняя веранда «Буфета № 1»


А вот на веселеньких столах у соседнего с «Патриком» «Буфета № 1» народ уже сидит. Впрочем, они оттуда, кажется, не уходили даже в самые лютые морозы.


Публика на лавочке у кондитерской Kuzina
Публика на лавочке у кондитерской Kuzina


Вообще, единственный доступный сейчас способ посидеть на свежем воздухе — это найти кофейню с всесезонными лавками снаружи.


Такие места появились в этом году и у вьетнамской закусочной «Кунг Фо» на улице Горького.


Отдыхающие в Первомайском сквере
Отдыхающие в Первомайском сквере


Впрочем, если хочется настоящего единения с природой прямо в центре города, никто не мешает сесть прямо на пробивающийся из земли газон Первомайского сквера.


Тем, кто хочет насладиться этим первым теплом, стоит поторопиться. По прогнозам синоптиков, уже завтра к городу пройдёт холодный фронт и температура понизится. 

Прочтений: 1864
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено