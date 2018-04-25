На Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи

На перекрёстке скопилось около пяти трамваев. Фото из архива НГС
На перекрёстке скопилось около пяти трамваев. Фото из архива НГС

Вечером 25 апреля на пересечении улиц Cибиряков-Гвардейцев и Вертковской в Кировском районе Новосибирска остановились трамваи.


По информации карты на сайте ЦУГАЭТ, на перекрёстке встали около пяти трамваев маршрутов № 9, № 2, № 10 и № 16.


Новосибирцы пишут в социальных сетях, что причиной остановки стала поломка токоприёмника у одного из трамваев.


Получить оперативный комментарий в диспетчерской «Горэлектротранспорта» корреспонденту НГС не удалось.


На Сибиряков-Гвардейцев встали трамваи


Утром 2 апреля в Новосибирске попавшие в ДТП автомобили перегородили трамвайные рельсы вблизи площади Маркса: рядом с местом аварии скопилось шесть трамваев.

Прочтений: 1181
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено