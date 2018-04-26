У новосибирца пропали 2,5 миллиона со счёта — он подал в суд на Сбербанк

Новосибирец Олег Разумейко утверждает, что деньги с его счёта снял не он, а омич с поддельным паспортом
Новосибирец Олег Разумейко утверждает, что деньги с его счёта снял не он, а омич с поддельным паспортом

Новосибирец Олег Разумейко подал в суд на Сбербанк — он просит вернуть 2,5 миллиона рублей, которые пропали с его счёта. Их сняли в Омске по поддельному паспорту.


Иск Олега Разумейко к Сбербанку будет рассматривать Центральный районный суд в конце этой недели — новосибирец просит вернуть ему не только сумму 2,5 миллиона рублей, но и проценты «за пользование чужими денежными средствами» в размере 123 тысяч рублей.


Как объяснил корреспонденту НГС Олег Разумейко, 20 июля 2017 года он положил деньги на свой счёт в отделении Сбербанка на улице Сибревкома. В тот же день он позвонил в банк узнать состояние счёта, но там ему сказали, что он якобы уже снял эту сумму — причём в Омске.


«Пришёл человек с паспортом гражданина Кыргызстана, на котором было написано Разумейко Олег Валентинович, и не совпадало при этом больше ничего! Меня жутчайшим образом удивляет то, что я же был в Сбербанке, не просто какая-то система на Центральном рынке. Мне всегда казалось, что это оплот надёжности и так далее.


Почему же банк не проверил должным образом паспорт? Следствие показывает — паспорт поддельный, лицо, которому выдали деньги, не то лицо!» — объяснил Разумейко.


По словам новосибирца, он тут же написал претензию в Сбербанк, но, не получив деньги обратно, обратился в полицию. Его признали потерпевшим.


«Банк занял позицию очень сухую. Мне пришлось подать в суд, а что делать? Пускай суд решает», — добавил он.


Корреспондент НГС отправила запрос в Сбербанк ещё в четверг, 19 апреля, предложив руководству пояснить свою позицию. В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка ответили, что «в целях судебного разбирательства предоставление информации до вынесения решения суда противоречит интересам его участников».


Ранее Калининский районный суд приговорил к условному сроку 30-летнего новосибирца, который украл 30 тысяч рублей с банковской карты незнакомца. Всю информацию для доступа к этой карте мужчина нашёл в мусорной корзине.

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