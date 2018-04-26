«Повышение цен существенно»: власти объяснили, зачем подняли плату за питание в детсадах

Рассчитывать новую стоимость питания в детсадах начнут через несколько дней



Новосибирцы будут платить за питание своих детей в детсадах на 20–40 рублей больше — после проверок Роспотребнадзора власти решили покупать больше качественных продуктов.





«Одна из причин по неисполнению норм СанПиН в детских дошкольных учреждениях — то, что плата, взимаемая с родителей за питание детей в размере 80 рублей в день, не позволяет, исходя из текущих цен, обеспечить полноценный рацион. <...> Были проанализированы основные продукты — это молочные, кисломолочные, фрукты, овощи, мясо, и по ряду продуктов рост цен превышал общий индекс. Департаментом образования подготовлено письмо руководителям детсадов, что необходимо обеспечить в полном объёме соблюдение норм СанПиН в детских дошкольных учреждениях, департаменту дано поручение об усилении контроля», — пояснила 26 апреля начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Юлия Зуева.





Она отметила, что при этом детское меню останется прежним. «Нового набора продуктов невозможно в принципе предусмотреть, кроме тех, которые у нас регламентирует санитарное законодательство. В соответствии с результатами проверок, которые Роспотребнадзор неоднократно представлял, были выявлены случаи несоответствия натуральных норм. Где-то не выполнялись просто объёмы, какие-то продукты недодавали, где-то что-то заменялось, где-то рыба больше использовалась, больше использовалось мясо птицы. <...> Мы, конечно, понимаем, что повышение цен существенно, но мы понимаем, что для нас важно обеспечить детей качественным полноценным питанием», — сказала Юлия Зуева.





Новая плата за питание в детских садах составит 100 рублей в день на ребёнка до трёх лет и 120 рублей на ребёнка старше трёх лет. До этого она составляла 80 рублей в день. Кроме того, власти сохранили все льготы — для малоимущих и многодетных семей стоимость одного дня в детсаду составляет 50 и 60 рублей — для детей до трёх лет и старше трёх лет соответственно. Дети штатных работников муниципальных образовательных организаций города, как и дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и сироты питаются в детсадах бесплатно.





В конце прошлого года Роспотребнадзор обнаружил дефицит мяса, молока, сыра и других продуктов в меню детских садов.