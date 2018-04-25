Жителей дома на Октябрьской заставляют брать в аренду квартиры — они подали в суд

Жильцы дома на Октябрьской, 6 не смогли признать его продажу незаконной, а теперь борются в суде с несправедливыми ставками аренды

Владелец жилого дома на улице Октябрьской, 6 через суд пытается добиться заключения договоров найма с жильцами — они подали встречный иск и считают, что за квартиры в вековом доме просят слишком много.







23 апреля состоялось заседание Железнодорожного районного суда по иску владельца здания — компании «Девелопер 154» к жильцам, говорится на сайте суда. В тот же день жители подали встречные иски, и дело начали рассматривать сначала. Следующее заседание назначено на конец июня.





Как рассказал корреспонденту НГС представляющий интересы жильцов в суде адвокат Антон Железняк, «Девелопер 154» предлагает договоры коммерческого найма.







«Разница принципиальная в том, что, во-первых, это срочные договоры, а не бессрочные, во-вторых, там наёмная плата — соответствующая именно коммерческим расценкам. А учитывая, что сам дом 1917 года, без канализации, без горячей воды — естественно, по таким ставкам там никто проживать не будет, — говорит юрист. — Там за одну комнату — фактически это не квартира, а комната, потому что там нет ванной и туалета, это сложно квартирой назвать, — они хотят 6 тысяч в месяц».







Жильцы подали в Железнодорожный районный суд встречный иск с требованием заключать договоры социального найма — бессрочные и с более низкой стоимостью. Например, по вышедшему 24 апреля постановлению мэрии, в 1–2-этажных неблагоустроенных домах муниципального фонда она может составлять 17,15 рубля за 1 кв. м.







«Матери написали 6 тысяч за найм, она получает 8 тысяч пенсию. Там 24 кв. м. Плюс ещё коммунальные услуги, а если какие-то неполадки — всё будете ремонтировать за свой счёт.





И там ещё штрафные санкции, и в течение двух недель нужно освободить квартиру», — рассказал житель дома Александр Якуненко.







Кроме того, отмечает Железняк, социальный найм теоретически может позволить жителям приватизировать комнаты, несмотря на то, что дом целиком находится в частной собственности.







«Дело в том, что предоставлялись им эти помещения, когда они ещё не были в частной собственности, когда они были в собственности Новосибирского облпотребсоюза. В то время, естественно, никакого коммерческого найма даже предусмотрено законодательством не было. И существует судебная практика, что изменение собственника жилого дома не может ухудшать положения нанимателей: если они вселены по договору социального найма, они сохраняют условия договора найма независимо от того, кто собственник», — поясняет юрист.







Как подчеркнул юрист Иван Черных, пытающийся признать незаконной сделку по продаже дома с жильцами в частные руки, в региональном минстрое подтвердили, что у всех жителей были ордера на получение жилья к моменту приватизации здания.







Александр Якуненко рассказал, что в феврале лично передал заявления и письма в Администрацию президента России, СК РФ и Генеральную прокуратуру, но они были направлены в областную прокуратуру. Она нарушения в сделке не нашла, утверждает Якуненко.





Ранее владелец здания через суд уже выселил из дома три семьи, сейчас, по словам Якуненко, жильцы получили иски на выселение ещё из трёх квартир. Всего в доме, построенном в 1917 году, 10 квартир.







Компанией «Девелопер 154» сегодня владеет Ренат Ишмиев, ему также принадлежит компания «Ателье права». Директор «Девелопера 154» Светлана Андрусова отказывается общаться с прессой. Дозвониться до неё корреспонденту НГС не удалось.

