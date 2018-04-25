Власти запустят автобусы, которые увезут из Новосибирска дачников
С 28 апреля по 1 октября в Новосибирске и пригородах будут работать дачные автобусные маршруты — в мэрии сообщили о запуске пяти дачных маршрутов.
По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
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Кроме того, продлён путь следования муниципальных маршрутов до остановочного пункта «Северное кладбище»:
— автобуса
— автобуса
— маршрутного такси
Ранее в правительстве Новосибирской области также сообщали, что автобусы
На прошлой неделе новосибирский речфлот объявил о начале навигации по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.
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Александр Сильченко
Фото Алёны Истоминой