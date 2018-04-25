Власти запустят автобусы, которые увезут из Новосибирска дачников

Дачные автобусы будут ходить до 1 октября

С 28 апреля по 1 октября в Новосибирске и пригородах будут работать дачные автобусные маршруты — в мэрии сообщили о запуске пяти дачных маршрутов.







По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

— № 51л «Нижняя Ельцовка» — «с/о "Отдых-2"»;

— № 77л «Ул. Ветлужская» — «Сады»;

— № 716 «Цветной проезд» — «с/о "Ключи-1"»;

— № 717 «Общественный торговый центр» — «Цветной проезд» — «с/о "Надежда-3"»;

— № 717е «Нижняя Ельцовка» — «с/о "Надежда-3"».







Кроме того, продлён путь следования муниципальных маршрутов до остановочного пункта «Северное кладбище»:

— автобуса № 27 «Площадь Калинина» — «Отделение связи № 13 »;

— автобуса № 73 «Отделение связи № 13 » — «п. Гвардейский» — «Ул. Флотская»;

— маршрутного такси № 73 «ДК Кирова» — «Отделение связи № 13 ».







Ранее в правительстве Новосибирской области также сообщали, что автобусы № 716 , № 717 и № 717е начнут курсировать с 28 апреля.







На прошлой неделе новосибирский речфлот объявил о начале навигации по реке Обь — первые теплоходы с пассажирами отправятся от Речного вокзала до Седовой Заимки в конце апреля.

