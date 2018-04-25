Кафе вместо гостиницы: мэрия объяснила, зачем отбирает участок на набережной Оби

На этом участке набережной хотели построить гостиницу, но мэрия передумала и забрала участок себе

Мэрия Новосибирска определилась с планами на участок набережной Оби, который решила забрать у частного арендатора, — там будут «видовая комната» и кафе.







Новосибирские власти забрали участок площадью 1,1 гектара, который сдавали в аренду компании «Ривергарден». На нём мэрия планирует обустроить парк культуры и отдыха «Михайловская набережная», объяснили корреспонденту НГС в пресс-центре городской администрации.







По планам арендатора, на этом месте должен был появиться большой гостиничный комплекс с автостоянкой, однако компании не удалось продлить договор аренды даже в суде.







«Согласно дизайн-проекту, на этом земельном участке планируется проведение ландшафтных работ (создание "видовой комнаты" с зелёными насаждениями), также рассматривается вариант по размещению кафе.





В план благоустройства на 2018 год данные виды работ не входят», — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодёжной политики.







Михайловскую набережную решили отремонтировать в 2017 году — в проекте предусмотрели гранитные тротуары, новые фонари, скамейки и необычные растения. Сейчас уже идёт строительство нового колеса обозрения и уборных. А в начале мая на набережной появится копия мотоцикла из фильма «Безумный Макс».

