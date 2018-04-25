Сибирячку признали самой очаровательной на всероссийском конкурсе красоты

Накануне вечером в Москве прошёл финал всероссийского конкурса красоты «Российская красавица 2018» — жительница Новосибирска Виктория Синдирева стала победительницей в номинации «Мисс Шарм».


Виктория снимает влоги и вайны
Виктория снимает влоги и вайны


22-летняя Виктория — фотограф. В свободное время она занимается моделингом и снимает влоги. Её главная мечта — уехать работать по контракту за границу. На конкурс Викторию Синдиреву отправило модельное агентство «Красота Сибири» после отборочного этапа в Новосибирске.


Виктория на финале конкурса «Российская красавица 2018»
Виктория на финале конкурса «Российская красавица 2018»


«Каждый человек, который приезжает на конкурс, хочет получить корону. Скорее да, я рассчитывала на какой-то титул. Мне подарили цветы, много подарков от спонсоров, косметику. Пакетов много, ещё не всё осмотрела», — рассказала корреспонденту НГС Виктория Синдирева.


На конкурсе Виктория получила титул «Мисс Шарм»
На конкурсе Виктория получила титул «Мисс Шарм»


По её словам, готовиться к конкурсу было сложно из-за частых репетиций с короткими перерывами.


«Пришлось пожертвовать нормальным сном, распорядок был очень плотный. А ещё женский коллектив, где каждый хочет победить, — это тоже было тяжело», — рассказывает Виктория.


Виктория работает фотографом
Виктория работает фотографом


После победы в номинации сибирячку пригласили поучаствовать ещё в двух конкурсах красоты, но окончательного решения она ещё не приняла.


«Больше всего запомнился финал, которого так ждали. Организация очень хорошая, все на высшем уровне начиная от репетиций и заканчивая афтепати», — резюмировала модель.


В марте НГС писал, что Россию на Mrs. Asia Pacific 2018 представляла также ещё одна жительница Новосибирска — Лариса Дубра. Она получила титул «Миссис Конгениальность».

Прочтений: 5492
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (34)34
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено