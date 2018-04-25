Руководителя службы доставки суши отправляют под суд за пищевое отравление у клиентов

Сам предприниматель винит в случившемся некачественную курицу

Новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о пищевом отравлении 14 клиентов — они заказали блюда в популярной службе доставки еды.







Под суд пойдёт генеральный директор предприятия, которое с декабря 2014 года работало в Ленинском районе под торговой маркой «Кушай суши и пиццу», сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.







По версии следствия, во время приготовления и доставки еды предприятие не соблюдало санитарно-эпидемиологические правила. В частности, следователи утверждают, что поварами и экспедиторами работали сотрудники, которые не прошли медицинский осмотр.







«Применявшиеся мясные продукты не имели маркировки в части сведений о дате их изготовления, нарушен температурный режим перевозки продукции», — перечисляют нарушения в Следственном комитете.







Именно из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, считают следователи, в марте 2017 года 14 новосибирцев отравились едой из этой службы доставки.





Все клиенты обратились за помощью в Городскую инфекционную клиническую больницу № 1 и благополучно вылечились.







Позже в отношении генерального директора предприятия возбудили уголовное дело — его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Наказание по статье предполагает крупные штрафы или лишение свободы на срок до двух лет. Сейчас расследование завершено, скоро дело направят в суд.





Как пояснил корреспонденту НГС сам обвиняемый — руководитель ООО «Акиро» Сергей Никулин,





служба доставки свою вину не признаёт и продолжает настаивать на том, что клиенты отравились из-за поступившего в компанию некачественного мяса.







«Курица, которая пришла, изначально была заражённой, хотя имела все документы, все сертификаты и свидетельства. <...> Здесь нашей вины нет, потому что мы все работали с документами и по правилам», — подчеркнул Сергей Никулин.







По его словам, из всех допущенных к работе сотрудников предприятия медицинских книжек не было только у администратора и оператора, который принимал телефонные звонки. Не признают в компании обвинений и по поводу несоблюдения температурного режима, и по поводу нарушения в маркировке мяса.







«Имелось в виду <…>, что пришла большая коробка курицы и не остался ярлык от большой коробки», — пояснил Сергей Никулин.







Он уточнил, что представители Следственного комитета сделали свои выводы о производстве, хотя ни разу там не были. «А сотрудники Роспотребнадзора, когда приезжали на точку [в марте 2017 года], — они делали всё без присутствия старшего уполномоченного на то время сотрудника, поэтому всё что там (в материалах уголовного дела. — О.Х.) сказано — это только слова», — добавил Сергей Никулин.







Как отметил обвиняемый, сотрудники Роспотребнадзора приходили на производство и до инцидента с отравлениями. Последняя проверка была в конце лета — начале осени 2016 года, и тогда никаких нареканий к компании не возникло.

