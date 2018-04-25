На месте одного из старейших суши-баров Новосибирска откроют узбекский фастфуд и кофейню

Новосибирская группа компаний «Конквест» будет развивать новый для себя формат — среднеазиатский фасфуд «СловоПлову». Первое заведение откроется на улице Ленина в центре города на месте суши-бара «Суши Терра».





С «Суши Терры» уже сняли вывеску





Как убедился корреспондент НГС, «Суши Терра» на Ленина уже не работает: в зале видны коробки, в которые пакуют утварь. Вывеска на фасаде уже демонтирована, а часть летней веранды отгорожена для начала строительных работ. Это кафе было открыто в 2002 году и стало первым заведением будущей сети.





Группа «Конквест», которая сейчас объединяет заведения Drovamuka, «Аджикинежаль» и Мясоroob, запускает заведения нового для себя формата. Как рассказал корреспонденту НГС руководитель «Конквеста» Олег Ионко, это будут кафе самообслуживания со среднеазиатской кухней под названием «СловоПлову». Проект сразу планируется как сетевой — в компании присмотрели для него две площадки.





Так точки новой сети будут выглядеть на фуд-кортах





Первая закусочная должна занять часть помещения, которое освободится после закрытия японского кафе «Суши Терра» в здании гостиницы «Центральная» на улице Ленина. Ещё одну точку «Конквест» намерен открыть на фуд-корте в ТРЦ «Аура».





Помимо этого, в части бывшей «Суши Терры» на Ленина, по информации источника корреспондента НГС, появится кофейня.





У «Конквеста» уже есть среднеазиатская концепция — рестораны «Аджикинежаль». Однако, в среднеценовом сегменте (в котором работают эти рестораны) у нё есть сразу несколько заметных конкурентов. Ниша же демократичного фастфуда со среднеазиатской кухней в Новосибирске пока занята исключительно национальными заведениями. В своё время в этом формате в городе работала сеть «Восточный базар» столичной компании «Г.М.Р. Планета гостеприимства», однако позже все заведения её были закрыты. Сейчас сеть подобного типа под названием «Пловбери» развивают владельцы столичной «Чайханы №1» — первое заведение под этой вывеской должно появиться в Новосибирске уже в мае этого года на фуд-корте СТЦ «МЕГА».