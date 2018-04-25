Землю дали, но не тем: прокуроры нашли нарушения с бесплатной раздачей участков под Новосибирском

Прокуратура выявила нарушения, связанные с выделением бесплатной земли под дачи льготникам, но в суд на виновных подать не может
Прокуратура выявила нарушения, связанные с выделением бесплатной земли под дачи льготникам, но в суд на виновных подать не может

Прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов потребовал от главы районной администрации Василия Борматова устранить нарушения закона о выделении бесплатной земли для льготников под дачные и садовые участки. 


Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в прокуратуре Новосибирской области.


«Мы не только говорим о многодетных [семьях], у нас есть ветераны, инвалиды, которые обладают правом [получения бесплатной земли]. У него (Василия Борматова. — И.К.) очень большое количество их в районе. <…> Это объём неподъёмный. Мы ещё проверяем и тринадцатый год, и четырнадцатый», — сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства областной прокуратуры Евгения Зубахина. 


Она не назвала точное число нарушений и не уточнила, кому именно под видом льготников бесплатно выделялись земли.


Как пояснили в прокуратуре, подать в суд на главу администрации Новосибирского района Василия Борматова не получится — прошёл трёхлетний срок исковой давности. «Глава должен изыскать возможности, чтобы в своём Новосибирском районе найти земельные участки, которые можно предоставить льготной категории граждан», — пояснила старший советник юстиции Юлия Зубахина.


Изучением выдачи бесплатных земельных участков после 2015 года прокуратура пока ещё не занималась. К проверке подключены сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области. Проверки выделения земли идут в 34 дачных и садовых товариществах и партнёрствах.


В приёмной Василия Борматова сообщили, что главы администрации Новосибирского района нет на месте, и предложили обратиться за комментарием к его пресс-секретарю. Пресс-секретарь не смог оперативно ответить на вопросы.


В феврале НГС сообщил об оставленных на свободе мошенниках, похитивших бюджетные деньги. Как следует из материалов дела, в 2015 году на покупку хоккейной коробки для ледового комплекса «Локомотив» было выделено 7,2 миллиона рублей, из которых было похищено 2,2 миллиона. Обвиняемые получили условные сроки и требование компенсировать ущерб в бюджет Новосибирска. 

Прочтений: 1506
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено