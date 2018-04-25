Землю дали, но не тем: прокуроры нашли нарушения с бесплатной раздачей участков под Новосибирском

Прокуратура выявила нарушения, связанные с выделением бесплатной земли под дачи льготникам, но в суд на виновных подать не может

Прокурор Новосибирского района Андрей Кузнецов потребовал от главы районной администрации Василия Борматова устранить нарушения закона о выделении бесплатной земли для льготников под дачные и садовые участки.





Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в прокуратуре Новосибирской области.







«Мы не только говорим о многодетных [семьях], у нас есть ветераны, инвалиды, которые обладают правом [получения бесплатной земли]. У него (Василия Борматова. — И.К.) очень большое количество их в районе. <…> Это объём неподъёмный. Мы ещё проверяем и тринадцатый год, и четырнадцатый», — сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства областной прокуратуры Евгения Зубахина.





Она не назвала точное число нарушений и не уточнила, кому именно под видом льготников бесплатно выделялись земли.





Как пояснили в прокуратуре, подать в суд на главу администрации Новосибирского района Василия Борматова не получится — прошёл трёхлетний срок исковой давности. «Глава должен изыскать возможности, чтобы в своём Новосибирском районе найти земельные участки, которые можно предоставить льготной категории граждан», — пояснила старший советник юстиции Юлия Зубахина.







Изучением выдачи бесплатных земельных участков после 2015 года прокуратура пока ещё не занималась. К проверке подключены сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области. Проверки выделения земли идут в 34 дачных и садовых товариществах и партнёрствах.







В приёмной Василия Борматова сообщили, что главы администрации Новосибирского района нет на месте, и предложили обратиться за комментарием к его пресс-секретарю. Пресс-секретарь не смог оперативно ответить на вопросы.







В феврале НГС сообщил об оставленных на свободе мошенниках, похитивших бюджетные деньги. Как следует из материалов дела, в 2015 году на покупку хоккейной коробки для ледового комплекса «Локомотив» было выделено 7,2 миллиона рублей, из которых было похищено 2,2 миллиона. Обвиняемые получили условные сроки и требование компенсировать ущерб в бюджет Новосибирска.