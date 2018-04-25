Из стекла и стали: сотне лучших компаний Новосибирска вручили необычную награду
Новосибирцы проголосовали за 10 лучших компаний в 10 номинациях «Народной премии НГС» — 100 компаний получили специальные дипломы из сверхпрочного стекла. Второй этап голосования, которая определит победителей, завершится 20 мая.
Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:
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Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии.
Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова (1-3, 6), Ольги Бурлаковой (9), Алексея Танюшина (5, 7, 8, 10), фото предоставлено «Глобус туром» (4)