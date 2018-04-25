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Из стекла и стали: сотне лучших компаний Новосибирска вручили необычную награду

Новосибирцы проголосовали за 10 лучших компаний в 10 номинациях «Народной премии НГС» — 100 компаний получили специальные дипломы из сверхпрочного стекла. Второй этап голосования, которая определит победителей, завершится 20 мая.


Диплом вручили кинотеатру «Люксор» — номинация «Кинотеатр года»
Диплом вручили кинотеатру «Люксор» — номинация «Кинотеатр года»


Команда «Баранжара» радуется признанию жителей города 
Команда «Баранжара» радуется признанию жителей города 


Одной из лучших в номинации «Ресторан года» стала сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка»
Одной из лучших в номинации «Ресторан года» стала сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка»


Сотрудники офиса туристического агентства «Глобус тур» собрались для вручения награды 
Сотрудники офиса туристического агентства «Глобус тур» собрались для вручения награды 


У группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских читатели номинировали сразу два заведения — гастрономический театр PuppenHaus и ресторан-гриль «Фенимор Купер»
У группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских читатели номинировали сразу два заведения — гастрономический театр PuppenHaus и ресторан-гриль «Фенимор Купер»


Команда центра культуры и отдыха «Победа» получила диплом в номинации «Кинотеатр года»
Команда центра культуры и отдыха «Победа» получила диплом в номинации «Кинотеатр года»


В номинации «Супермаркет года» читатели отметили сеть гипермаркетов «Лента»
В номинации «Супермаркет года» читатели отметили сеть гипермаркетов «Лента»


Предстваитель ESELEVICH Permanent & Make-up Studio предвкушает получение диплома в номинации «Салон красоты года»
Предстваитель ESELEVICH Permanent & Make-up Studio предвкушает получение диплома в номинации «Салон красоты года»


Ресторан Дениса Иванова #СИБИРЬСИБИРЬ, который недавно открылся и в Москве, тоже вошёл в число лучших заведений, по версии читателей
Ресторан Дениса Иванова #СИБИРЬСИБИРЬ, который недавно открылся и в Москве, тоже вошёл в число лучших заведений, по версии читателей


Номинанты получили дипломы и теперь ждут результатов голосования
Номинанты получили дипломы и теперь ждут результатов голосования


Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:


Ресторан года


Отель года


Торгово-развлекательный центр года


Фитнес-клуб года


Супермаркет года


Медицинский центр года


Салон красоты года


Турфирма года


Кинотеатр года


Агентство недвижимости года.


Дипломы размером 30 на 40 сантиметров сделаны с помощью большого принтера со струйной печатью
Дипломы размером 30 на 40 сантиметров сделаны с помощью большого принтера со струйной печатью


Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии. 


Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком»


Из стекла и стали: сотне лучших компаний Новосибирска вручили необычную награду


Прочтений: 2004
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