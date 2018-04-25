Из стекла и стали: сотне лучших компаний Новосибирска вручили необычную награду

Новосибирцы проголосовали за 10 лучших компаний в 10 номинациях «Народной премии НГС» — 100 компаний получили специальные дипломы из сверхпрочного стекла. Второй этап голосования, которая определит победителей, завершится 20 мая.





Диплом вручили кинотеатру «Люксор» — номинация «Кинотеатр года»





Команда «Баранжара» радуется признанию жителей города





Одной из лучших в номинации «Ресторан года» стала сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вилка-Ложка»





Сотрудники офиса туристического агентства «Глобус тур» собрались для вручения награды





У группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских читатели номинировали сразу два заведения — гастрономический театр PuppenHaus и ресторан-гриль «Фенимор Купер»





Команда центра культуры и отдыха «Победа» получила диплом в номинации «Кинотеатр года»





В номинации «Супермаркет года» читатели отметили сеть гипермаркетов «Лента»





Предстваитель ESELEVICH Permanent & Make-up Studio предвкушает получение диплома в номинации «Салон красоты года»





Ресторан Дениса Иванова #СИБИРЬСИБИРЬ, который недавно открылся и в Москве, тоже вошёл в число лучших заведений, по версии читателей





Номинанты получили дипломы и теперь ждут результатов голосования





Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:







Ресторан года







Отель года







Торгово-развлекательный центр года







Фитнес-клуб года







Супермаркет года







Медицинский центр года







Салон красоты года







Турфирма года







Кинотеатр года







Агентство недвижимости года.







Дипломы размером 30 на 40 сантиметров сделаны с помощью большого принтера со струйной печатью





Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку, — символ нашей премии.







Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.







Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».







