Машина снесла знак и застряла на островке безопасности на улице Гоголя

Днём 24 апреля в центре Новосибирска на перекрёстке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных внедорожник вылетел на островок безопасности.


«Хонда» снесла дорожный знак около 12 часов дня
«Хонда» снесла дорожный знак около 12 часов дня


«Никто не пострадал. Там только бедолага-водитель не знает, как её оттуда вытащить — островок высокий», — рассказал очевидец Андрей Илюшкин.


В декабре НГС  рассказывал о том, как на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова «Форд» попытался уйти от столкновения и снёс знак пешеходного перехода на островке.

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