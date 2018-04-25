Машина снесла знак и застряла на островке безопасности на улице Гоголя
Днём 24 апреля в центре Новосибирска на перекрёстке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных внедорожник вылетел на островок безопасности.
«Никто не пострадал. Там только бедолага-водитель не знает, как её оттуда вытащить — островок высокий», — рассказал очевидец Андрей Илюшкин.
В декабре НГС рассказывал о том, как на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова «Форд» попытался уйти от столкновения и снёс знак пешеходного перехода на островке.
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Елена Громкова
Фото Андрея Илюшкина