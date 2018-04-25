В кинотеатре Маяковского закрылся «Белый зал»

Банкетный зал в киноконцертном комплексе имени Маяковского снова заработает с 20 мая

В новосибирском киноконцертном комплексе имени Маяковского закрылся «Белый зал» для проведения банкетов — из помещения съехал арендатор.







Об этом корреспонденту НГС рассказала директор киноконцертного комплекса Юлия Фишер.







По её словам, договор прежнего арендатора — ООО «Сибирь-Шоу» — с киноконцертным комплексом истёк ещё 31 марта, поэтому банкетный зал пока не работает. «Сейчас там начинается ремонт», — пояснила Юлия Фишер.







Она уточнила, что нового арендатора администрация уже подыскала, но договор ещё не подписан. Предполагается, что обновлённый зал снова начнёт принимать гостей меньше чем через месяц.







«С 20 мая банкетный зал — уже не "Белый зал" ("Белый зал" — это была торговая марка, название прошлого арендатора). Банкетный зал будет работать», — добавила Юлия Фишер.





В конце прошлого года исполняющий обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Владимир Державец опроверг возможный снос кинотеатра «Маяковский». По словам чиновника, к существующему зданию наоборот хотят пристроить дополнительные площади.