«Применили опыт Сирии»: боевые вертолёты обстреляли технику ракетами под Новосибирском

В учениях участвовало больше 30 единиц техники
В учениях участвовало больше 30 единиц техники

Под Новосибирском завершились масштабные учения лётчиков Центрального военного округа — экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отрабатывали ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника.


По информации пресс-службы ЦВО, учения проходили на полигоне Шилово под Новосибирском в течение недели. В них принимали участие более 500 человек и больше 30 единиц техники.


« <…> Экипажи вертолётов провели воздушную разведку и уничтожили технику условного противника, используя стрелково-пушечное вооружение, авиационные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты. Также Ми-8 и Ми-24 отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах, учитывая особенности местности. При проведении атаки военные летчики использовали тактику "вертолётной карусели", применив на практике опыт ведения военных действий в Сирии», — сообщили в пресс-службе военного округа.


Во время учений применялся опыт боевых действий в Сирии
Во время учений применялся опыт боевых действий в Сирии


Во время тренировок лётчики также отработали доставку группы спецназа в тыл противника.


Справка: Ми-24 «Крокодил» — российский армейский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Является специализированным боевым вертолётом. Серийное производство вертолета стартовало в 1971 году, и с тех пор он получил множество модификаций, которые поставлялись во многие страны мира. 



На прошлой неделе прошла тренировка спецназа ЦВО — военные отрабатывали эвакуацию мирных жителейс территории условного противника.

Прочтений: 249
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено