Спасатели вытащили из Обского моря провалившегося под лёд рыбака

Сам мужчина выбраться из воды не смог: он замёрз и обессилел 
Сам мужчина выбраться из воды не смог: он замёрз и обессилел 

Спасатели эвакуировали с Новосибирского водохранилища обессиленного и замёрзшего рыбака, который провалился под лёд.


Инцидент с 78-летним мужчиной произошёл 24 апреля на водохранилище в одном километре от берега в районе станции «Береговая», сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.


«К нам поступило сообщение, что провалился рыбак под лёд, от очевидцев, которые находились рядом с ним. В течение минуты мы выехали на мотолодке, за две минуты хода добрались к месту. Рыбаки уже начали его извлекать из промоины. Спасатели помогли и полностью вытащили мужчину на лёд. Он настолько замёрз, что практически не двигался», — рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.


В МЧС уточнили, что спасённого мужчину доставили на берег, сняли с него одежду, укутали в куртку спасателя и напоили тёплым чаем. Нести рыбака по берегу пришлось на носилках — сам идти он не мог. В 15:40 спасатели передали рыбака врачам скорой помощи. 


После спасения продрогшего мужчину укутали в куртку и угостили чаем
После спасения продрогшего мужчину укутали в куртку и угостили чаем


Спасателям пришлось нести рыбака на носилках
Спасателям пришлось нести рыбака на носилках


Ранее новосибирские спасатели подняли на левом берегу Оби полностью промокшего 38-летнего мужчину, который не помнил, что с ним произошло.

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