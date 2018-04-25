Девушка за рулём внедорожника вылетела в кювет на трассе под Новосибирском

В «Хонду» влетела встречная «Тойота»

Утром 25 апреля на трассе Р-256 столкнулись автомобили «Хонда» и «Тойота» — после ДТП «Хонда» улетела в кювет.







Авария случилась около 7:30 недалеко от поворота на станцию Сельская.





«Внедорожник Honda CR-V, которым управляла жительница Бердска, двигался в сторону Искитима и столкнулся со встречной "Тойотой Карина". Водителя "Тойоты" подрезал попутный автомобиль, из-за чего он вылетел на встречку, где столкнулся с "Хондой"», — сообщил Сергей Болдырев, координатор группы «АвтоБердск».





По информации Болдырева, в столкновении никто не пострадал. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.





В аварии никто не пострадал





На днях на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.

