Девушка за рулём внедорожника вылетела в кювет на трассе под Новосибирском
Утром 25 апреля на трассе Р-256 столкнулись автомобили «Хонда» и «Тойота» — после ДТП «Хонда» улетела в кювет.
Авария случилась около 7:30 недалеко от поворота на станцию Сельская.
«Внедорожник Honda CR-V, которым управляла жительница Бердска, двигался в сторону Искитима и столкнулся со встречной "Тойотой Карина". Водителя "Тойоты" подрезал попутный автомобиль, из-за чего он вылетел на встречку, где столкнулся с "Хондой"», — сообщил Сергей Болдырев, координатор группы «АвтоБердск».
По информации Болдырева, в столкновении никто не пострадал. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.
На днях на автодороге Р-256 под Новосибирском столкнулись рейсовый автобус и грузовой Nissan — после столкновения грузовик перевернулся.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/autoberdsk