«Тойота» впечатала полицейского в бетонный столб на Дуси Ковальчук
Днём 24 апреля в Новосибирске полицейский пострадал, когда пытался остановить автомобиль «Тойота Спринтер» с тремя мужчинами — машина придавила его к столбу.
«На улице Дуси Ковальчук наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на припаркованный автомобиль "Тойота Спринтер" с тремя мужчинами в салоне, которые производили манипуляции со сканирующим устройством. Ранее похожий по приметам автомобиль уже фигурировал в уголовных делах по фактам краж из автомобилей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Два офицера отправились к «Тойоте», они громко произнесли «Полиция!», один из них предъявил служебное удостоверение. После этого водитель резко тронулся с места.
«Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулём мужчина продолжал движение
и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи.
После этого машина с места преступления скрылась», — передают в ГУ МВД по НСО.
Пострадавший получил тяжёлые травмы.
В следственном управлении СК РФ добавили, что машину бросили на улице Дуси Ковальчук, личности всех, кто был в машине, установлены. В ГУ МВД уточнили, что одного из пассажиров привезли в участок днём, а 26-летнего водителя — в 21:00.
Следователи возбудили дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова