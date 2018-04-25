«Тойота» впечатала полицейского в бетонный столб на Дуси Ковальчук

Офицер полиции получил тяжёлые травмы после инцидента на парковке — машина придавила его к бетонному столбу
Офицер полиции получил тяжёлые травмы после инцидента на парковке — машина придавила его к бетонному столбу

Днём 24 апреля в Новосибирске полицейский пострадал, когда пытался остановить автомобиль «Тойота Спринтер» с тремя мужчинами — машина придавила его к столбу.


«На улице Дуси Ковальчук наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на припаркованный автомобиль "Тойота Спринтер" с тремя мужчинами в салоне, которые производили манипуляции со сканирующим устройством. Ранее похожий по приметам автомобиль уже фигурировал в уголовных делах по фактам краж из автомобилей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Два офицера отправились к «Тойоте», они громко произнесли «Полиция!», один из них предъявил служебное удостоверение. После этого водитель резко тронулся с места. 


«Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулём мужчина продолжал движение 


и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи. 


После этого машина с места преступления скрылась», — передают в ГУ МВД по НСО.


Пострадавший получил тяжёлые травмы.


В следственном управлении СК РФ добавили, что машину бросили на улице Дуси Ковальчук, личности всех, кто был в машине, установлены. В ГУ МВД уточнили, что одного из пассажиров привезли в участок днём, а 26-летнего водителя — в 21:00.


Следователи возбудили дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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