«Тойота» впечатала полицейского в бетонный столб на Дуси Ковальчук

Офицер полиции получил тяжёлые травмы после инцидента на парковке — машина придавила его к бетонному столбу

Днём 24 апреля в Новосибирске полицейский пострадал, когда пытался остановить автомобиль «Тойота Спринтер» с тремя мужчинами — машина придавила его к столбу.





«На улице Дуси Ковальчук наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на припаркованный автомобиль "Тойота Спринтер" с тремя мужчинами в салоне, которые производили манипуляции со сканирующим устройством. Ранее похожий по приметам автомобиль уже фигурировал в уголовных делах по фактам краж из автомобилей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Два офицера отправились к «Тойоте», они громко произнесли «Полиция!», один из них предъявил служебное удостоверение. После этого водитель резко тронулся с места.





«Держась за правую дверь, сотрудник полиции потребовал остановиться, но, игнорируя законное требование, находившийся за рулём мужчина продолжал движение





и умышленно ударил полицейского о бетонное основание опоры линии электропередачи.





После этого машина с места преступления скрылась», — передают в ГУ МВД по НСО.







Пострадавший получил тяжёлые травмы.





В следственном управлении СК РФ добавили, что машину бросили на улице Дуси Ковальчук, личности всех, кто был в машине, установлены. В ГУ МВД уточнили, что одного из пассажиров привезли в участок днём, а 26-летнего водителя — в 21:00.





Следователи возбудили дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).