«Вот за что мы платим налоги»: рекордную яму на Автогенной засыпали глиной

Яму снова засыпали после публикации НГС
Яму снова засыпали после публикации НГС

Рекордную яму на улице Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска утром 25 апреля засыпали песком и щебнем — около 10:40 читательница НГС сняла видео с ремонтом ямы.


На записи трое рабочих c лопатами утрамбовывают яму. По словам автора видео Лады Водневой, глубокий проём засыпали щебнем и глиной с помощью небольшого погрузчика.


«У ямы работали пять человек и маленький трактор. Я подошла, стала спрашивать, кто проводит ремонт. Главный только матерился и просил не лезть, остальные молча работали. Другие водители также останавливались, подходили прохожие, но рабочие молчали», — рассказал Лада Воднева.


Яму отремонтировали около 10:40


По словам очевидцев, яму уже подсыпали щебнем, но это не помогло решить проблему. Водители объезжали яму посреди дороги по встречной. Специалист главного управления благоустройства и озеленения мэрии Владимир Миллер оставил комментарий на карте «Мой Новосибирск»: яму планируется устранить к 15 июня.


Яма на Автогенной появилась после схода снега — её глубина достигала 25 см. Водители четырежды жаловались на яму начиная с 11 апреля, оставив сообщения на портале «Мой Новосибирск».

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