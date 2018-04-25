Из здания на Вокзальной магистрали эвакуировали людей
Утром 25 апреля в здании Новосибгражданпроекта на Вокзальной магистрали произошла эвакуация.
На прошлой неделе НГС рассказывал об эвакуации, которая произошла в «Ленте» на Гусинобродском шоссе — людей вывели оттуда из-за подозрительного предмета.
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Елена Громкова
Фото Александра Агафонова (1), Марии Морсиной (2)