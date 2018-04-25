Из здания на Вокзальной магистрали эвакуировали людей

Утром 25 апреля в здании Новосибгражданпроекта на Вокзальной магистрали произошла эвакуация.


После 10 часов на улице возле проектного института стояли несколько десятков человек
После 10 часов на улице возле проектного института стояли несколько десятков человек



В Новосибгражданпроекте сообщили, что эвакуация была учебная
В Новосибгражданпроекте сообщили, что эвакуация была учебная


На прошлой неделе НГС рассказывал об эвакуации, которая произошла в «Ленте» на Гусинобродском шоссе — людей вывели оттуда из-за подозрительного предмета

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