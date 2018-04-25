Audi перевернулась на трассе: два человека попали в больницу

Сильнее всего пострадал водитель: у него переломы рёбер и ушиб головного мозга
Сильнее всего пострадал водитель: у него переломы рёбер и ушиб головного мозга

Утром 25 апреля на трассе в Новосибирской области опрокинулась Audi А8: пострадали водитель и пассажир.


Авария произошла около 4:00 на 9-м километре автодороги К18-Р в Ордынском районе.


«Водитель 1985 года рождения на автомобиле Audi А8 следовал со стороны рабочего посёлка Ордынское в сторону города Камень-на-Оби. Не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения и там опрокинулся», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.


По её словам, в ДТП пострадали сам водитель и его 22-летний пассажир. Водитель сломал рёбра, получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пассажира также увезли в больницу со ссадинами и ушибами. 


На прошлой неделе на Бердском шоссе несколько раз перевернулась Honda Civic: 39-летний водитель погиб на месте.

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