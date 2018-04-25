Новосибирец сфотографировал стаю семижаберных акул у берегов Южной Африки

Новосибирский путешественник, 33-летний Александр Мачульский, опубликовал снимки глубоководных семижаберных акул. Он снял их у побережья Южной Африки.





Семижаберная акула у побережья Кейптауна





Александр уже 8 лет путешествует по миру, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты — от Южной Африки до Камчатки. В его портфолио — снимки акул, китов, касаток, ламантинов, крокодилов, сивучей, морских котиков и других представителей подводного мира.





Акулы держатся стаями по 20 особей





Семижаберные акулы широко распространены во всех тропических и субтропических морях





Недавно он опубликовал фотографии морских обитателей пригорода Кейптауна в Южной Африке. Съемки проходили в январе этого года.





«Там есть исторический пригород, все со времен викторианской Англии. И два всемирно известных дайв-сайта (природные или техногенные объекты под водой, интересные для осмотра дайверами. — А.С.) — один с древними семижаберными акулами. Там заросли водорослей, настоящий подводный лес. Плывешь в нем в одиночестве, внезапно акулы. Нырял там несколько раз, пару раз видел. Морские котики там же рядом, играют с вами, наблюдают. Иногда прикусывают ласты и маску», — поделился впечатлениями с корреспондентом НГС Александр Мачульский.





Морские котики у побережья Кейптауна





Фотограф рассказал, что во время съёмки температура воды не превышала +5…+7 градусов, и было холодно.





«Там много интересного, вот например акулы с теплого побережья Южной Африки, где индийский океан, тут их была целая стая, штук по 20. <…> Там кстати и пингвины живут. После, в марте, была поездка к мантам (скаты, которых также называют Морскими дьяволами. — А.С.) в Индонезию», — рассказывает Мачульский.





На побережье Южной Африки новосибирец сфотографировал и пингвинов





Снимок манты, сделанный в Индонезии





Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.

