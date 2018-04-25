Стоят Большевистская и Кедровая: в городе собралось несколько крупных пробок

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром 25 апреля уровень пробок в Новосибирске составил 5 баллов — самые сильные заторы оказались на Большевистской и Кедровой.


«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица от Бугринского моста до Коммунального моста. Длина пробки — 4,2 км», — сообщает Яндекс.


Также Яндекс зафиксировал крупную пробку на улице Богдана Хмельницкого от Тайгинской улицы до улицы Овчукова, длина пробки — 2,8 км. 


Ещё одна большая пробка образовалась на улице Кедровая, здесь затор достиг 3 километров.


Стоят Большевистская и Кедровая: в городе собралось несколько крупных пробок


Вчера НГС рассказывал про пробку из-за авария недалеко от остановки «Посёлок Геологов» на Бердском шоссе.

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