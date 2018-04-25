Новосибирские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Пользователи не могли войти в аккаунт и загрузить видео

Вечером 24 апреля российские пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-видеохостинга YouTube, сообщает ТАСС.







Больше всего жалоб поступило от жителей Новосибирска, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Томска, Астрахани и Хабаровска.







Пользователи наблюдали сбои в работе сайта, у многих не получалось войти в аккаунт и загрузить видео.







Также пользователи сообщили о проблемах на сайте поисковой системы Google, некоторые из них не могли войти в свои аккаунты.







Неделей ранее новосибирцы сообщили о перебоях в работе социальной сети Twitter — не работало ни мобильное приложение, ни компьютерная версия сервиса.





