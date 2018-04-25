Военком негодует: на новосибирца завели уголовное дело за уклонение от армии

19-летний новосибирец целый год игнорировал повестки в военкомат

В Новосибирске на 19-летнего жителя Дзержинского района завели уголовное дело за то, что он уклоняется от призыва на военную службу.







Молодой человек не являлся в военкомат по повесткам на протяжении года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.







В связи с этим в отношении парня СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы без законных оснований. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.







На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.







Тем временем в Новосибирской области уже идёт полным ходом весенний призыв, который стартовал 1 апреля.