Чем же мы дышим: аналитики назвали вещества, загрязняющие воздух в Новосибирске

195 тысяч тонн загрязняющих веществ зафиксировано за год
195 тысяч тонн загрязняющих веществ зафиксировано за год

В Новосибирской области в 2017 году выбросы загрязняющих веществ в воздух от предприятий составили 195 тысяч тонн, сообщили аналитики Новосибирскстата. 


При этом уточняется, что в 2016 году вредных веществ было больше — 201 тысяча тонн.


Основными источниками загрязнения атмосферы в области стали предприятия, которые занимаются обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха. Они выбрасывали в воздух 36,9 тысячи тонн диоксида серы, 33 тысячи тонн оксида азота, 27,4 тысячи тонн твёрдых веществ и 20 тысяч тонн оксида углерода.


Отмечается, что основной объём загрязняющих веществ поступал после сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии.


Больше всего вредных выбросов в воздух поступало от сжигания топлива на предприятиях
Больше всего вредных выбросов в воздух поступало от сжигания топлива на предприятиях


Кроме того, загрязняющими выбросами снабжали воздух Новосибирской области предприятия обрабатывающих производств, по транспортировке и хранению, а также по добыче полезных ископаемых.


«На очистных сооружениях уловлено и обезврежено 84,3% (1048 тысяч тонн) загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, утилизировано 22,7% от количества уловленных и обезвреженных», — сообщили в Новосибирскстате.


Напомним, в конце марта экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске повышенный уровень загрязнённости воздуха.

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