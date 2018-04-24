ГИБДД решила отменить экзамен на автодроме

Автодром
Автодром

В 2018 году ГИБДД серьезно изменит правила сдачи экзаменов на водительские права, некоторые этапы будут объединены, сообщает издание «Коммерсант».


«Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — объяснил необходимость реформ начальник ГИБДД России Михаил Черников.


В полиции отметили, что предыдущие реформы — ужесточение требований к автошколам, усложнение экзаменов, введение новых категорий прав — дали положительный эффект. Например, в 2017 году на 15% снизилось число аварий с участием новичков. Новые изменения призваны улучшить понимание водителем реальных условий движения в живом транспортном потоке. Элементы автодрома просто войдут в единый практический экзамен.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

Девушка месяца: Ксения влюбилась в Audi

Красивая Ксения работает директором строительной компании, водит Audi A7 и тренирует своё тело.


НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

Прочтений: 896
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено