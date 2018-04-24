ГИБДД решила отменить экзамен на автодроме

Автодром

В 2018 году ГИБДД серьезно изменит правила сдачи экзаменов на водительские права, некоторые этапы будут объединены, сообщает издание «Коммерсант».







«Сейчас практическая часть экзамена разбита на два части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — объяснил необходимость реформ начальник ГИБДД России Михаил Черников.





В полиции отметили, что предыдущие реформы — ужесточение требований к автошколам, усложнение экзаменов, введение новых категорий прав — дали положительный эффект. Например, в 2017 году на 15% снизилось число аварий с участием новичков. Новые изменения призваны улучшить понимание водителем реальных условий движения в живом транспортном потоке. Элементы автодрома просто войдут в единый практический экзамен.





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