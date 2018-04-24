Угонщика расписных «Жигулей» Сергея «Паука» Троицкого отправили в колонию

Свои «Жигули» Юрий Ушаков раскрасил совместно с Константином Ерёменко во время кампании по выборам в мэры Новосибирска лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого

Сегодня суд Железнодорожного района осудил на 1 год 8 месяцев 21-летнего грузчика, который угнал раскрашенные «Жигули» художника Юрия Ушакова. Об этом корреспонденту НГС сообщил сам потерпевший.







«Он работал грузчиком в какой-то компании, жил в Дзержинском районе. <…> Дали ему год и восемь месяцев по части 1 статьи 161 (грабёж). Угонял машину он в состоянии алкогольного опьянения. И оказалось, ещё дважды был судим. Второй раз сел на два года. Вышел по УДО (условно-досрочное освобождение. — И.К.) и два месяца не догулял. Вот ему дали год и шесть месяцев и приплюсовали ещё два месяца», — рассказал владелец угнанных «Жигулей» Юрий Ушаков.







По словам Ушакова, во время судебных заседаний преступник успел жениться, на что его защитник указал как на обстоятельство, которое может смягчить приговор.





«Во время заседания судья его (угонщика. — И.К.) спрашивает: "Вы возмещали ущерб?". Он отвечает: "Нет". "Вы приносили своё извинение?" — продолжает судья. "Нет. Меня и так накажут", — ответил угонщик. <...> Но потом он, конечно, извинился», — описал происходящее в зале суда художник.







По решению суда, угонщик также обязан компенсировать владельцу «Жигулей» материальный ущерб — 40 600 рублей.





«Жигули» угнали от дома на улице Ленина, 8 в центре Новосибирска. Автомобиль 1982 года выпуска Ушаков раскрасил совместно с художником Константином Ерёменко во время предвыборной кампании в мэры Новосибирска лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого. Тогда машина получила название «паукомобиль», а после использовалась новосибирскими художниками для различных путешествий и перформансов вроде катания статуи на крыше в конце октября 2017 года. Обнаружили угнанную машину довольно быстро после публикации новости на НГС — благодаря одному из читателей.