Из Новосибирска запускают дополнительные летние электрички

В расписании появились дополнительные электрички до Коченево, Жеребцово и Искитима
В расписании появились дополнительные электрички до Коченево, Жеребцово и Искитима

С 29 апреля электрички в Новосибирской области перейдут на летнее расписание и станут ходить чаще.


Как сообщили в АО «Экспресс-пригород», с 29 апреля в расписании появятся дополнительные сезонные электрички.


На Западном направлении:

– № 6353 Новосибирск – Коченево по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:25, прибытие на станцию Коченево в 11:37;

– № 6354 Коченево – Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Коченево в 14:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:30;

– № 6311 Новосибирск – Коченево (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск в 11:13, прибытие на станцию Коченево в 12:25;

– № 6316 Коченево – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Коченево в 15:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:52;

– № 6364 Коченево – Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Коченево в 19:19, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:30;

– № 6320 Дупленская – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Дупленская в 20:00, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48.


На Восточном направлении:

– № 6456 Новосибирск – Ояш по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:57, прибытие на станцию Ояш в 9:35.


На Жеребцовском направлении:

– № 6505 Новосибирск – Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:33, прибытие на станцию Жеребцово в 12:46;

– № 6506 Жеребцово – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Жеребцово в 13:44, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:56;

– № 6507 Новосибирск – Жеребцово по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:08, прибытие на станцию Жеребцово в 11:20;

– № 6508 Жеребцово – Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Жеребцово в 11:43, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:56;

– № 6511 Новосибирск – Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:45, прибытие на станцию Жеребцово в 16:59;

– № 6512 Жеребцово – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50;

– № 6515 Новосибирск – Жеребцово (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:02, прибытие на станцию Жеребцово в 20:15;

– № 6516 Жеребцово – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Жеребцово в 20:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:48.


На Южном направлении:

– № 6609 Новосибирск – Искитим (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:32, прибытие на станцию Искитим в 9:56;

– № 6610 Искитим – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Искитим в 10:16, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:41;

– № 6657 Новосибирск – Искитим (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:09, прибытие на станцию Искитим в 15:28;

– № 6658 Искитим – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Искитим в 16:27, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:52;

– № 6622 Искитим – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Искитим в 18:41, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:08.


На Кузбасском направлении:

– № 6811 Новосибирск – Буготак по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 12:37, прибытие на станцию Буготак в 14:18;

– № 6812 Буготак – Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 14:42, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:23;

– № 6843 Новосибирск – Изынский по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:19, прибытие на станцию Изынский в 11:11;

– № 6844 Изынский – Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Изынский в 13:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:08;

– № 6815 Новосибирск – Буготак (ежедневный рейс). Отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:48, прибытие на станцию Буготак в 16:29;

– № 6816 Буготак – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Буготак в 16:49, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:31;

– № 6874 Буготак – Новосибирск по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 18:51, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:32;

– № 6822 Восточная – Новосибирск (ежедневный рейс). Отправление со станции Восточная в 20:15, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:24.


Кроме того, с 3 мая на Восточном направлении назначаются 2 дополнительных пригородных электропоезда:


– № 6412 Новосибирск – Мошково ежедневно, кроме субботы и воскресенья, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:53, прибытие на станцию Мошково в 13:05;

– № 6411 Мошково – Новосибирск ежедневно, кроме субботы и воскресенья, отправление со станции Мошково в 14:32, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 15:46.


Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8 (383) 229–25–67.


Ранее стало известно, что расписание 32 пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожных путей.

Прочтений: 608
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено