Новосибирский фотограф получил золотую медаль за фото танцоров

Новосибирский фотограф Сергей Суховей получил золотую медаль на престижном международном фотоконкурсе TRIERENBERG SUPER CIRCUIT — фотография новосибирца победила в номинации Music and dance.


На фото — танцоры из новосибирского коллектива ACTION Михаил Глущенко и Ирина Бубина
На фото — танцоры из новосибирского коллектива ACTION Михаил Глущенко и Ирина Бубина


«В начале января я получил письмо на электронную почту от господина Hinterobermaier — организатора выставки. Поначалу мне это (предложение участвовать в выставке. — А.С.) показалось обманом, что сейчас попросят оплатить взнос, и на этом всё. Начал наводить справки, и выяснилось, что конкурс на самом деле довольно известный и престижный. Отправил им 15 своих работ и две серии [фотографий]. 23 апреля состоялось подведение итогов. <…> Одна из работ под названием "Action" стала победителем в номинации "Music and dance"», — рассказал корреспонденту НГС фотограф.


Сергей Суховей пояснил, что название фотографии связано с новосибирским танцевальным коллективом ACTION. Теперь работы новосибирца покажут на выставке и опубликуют в каталоге. 


«Фотография, получившая золотую медаль, выполнена в моей любимой чёрно-белой технике. В работе использовался довольно сложный свет. Победы я ожидал. Как минимум потому, что меня очень активно зазывали на этот конкурс. Надежда на победу была», — признался Суховей.


В прошлом году фотограф из Новосибирска Вадим Махоров получил две медали крупнейшего мирового фотосалона TRIERENBERG SUPER CIRCUIT. 

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