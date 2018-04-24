Даже под землёй найдут: новосибирцев проверят на долги в метро

Приставы начали проверять долги в метро 8 лет назад
Приставы начали проверять долги в метро 8 лет назад

Судебные приставы 25 апреля будут принимать оплату за долги и госпошлины на станциях новосибирского метро и в аэропорту Толмачёво. 


Мобильные офисы судебных приставов будут работать с 13:00 до 16:00 у рамок металлодетектеров у входа на станцию метро «Заельцовская» со стороны «Сибирской ярмарки» и у выхода к железнодорожному вокзалу со станции «Площадь Гарина-Михайловского». Ещё одна точка откроется в вестибюле аэропорта Толмачёво и будет работать с 10:00 до 15:00. Сбор долгов решили устроить по всероссийской акции «Узнай о своих долгах».


«Приставы будут приглашать граждан проверить свои долги и оплатить на месте. Возможен только безналичный расчёт, но можно взять квитанцию. Для этого на каждой точке будет работать по два судебных пристава-исполнителя районных отделов с ноутбуком. Стенд можно заметить издалека по специальному знаку», — рассказали корреспонденту НГС в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.


В пресс-службе подчеркнули, что акция носит просветительский характер, приставы будут раздавать листовки и обучать пользоваться базой долгов на сайте ведомства или проверять долги с помощью официального мобильного приложения ФССП.


Судебные приставы уже встречали пассажиров на вокзале, а также в метро перед Новым годом в служебной форме. В марте ведомство предупредило о коллекторах, которые представлялись сотрудниками государственной службы и угрожали должникам по кредитам.

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